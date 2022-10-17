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Андрей Бочкарев: В Зеленограде построят первый в России «тихий» строительный завод

Елена Самойлова
Город
Андрей Бочкарев: В Зеленограде построят первый в России «тихий» строительный завод
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Первый в стране «тихий» завод по производству строительных материалов построят в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы делаем большой упор на сферу импортозамещения. Так, в Зеленограде идет подготовка строительной площадки первого в России «тихого» индустриального парка, в котором смогут разместиться предприятия по производству строительных материалов. «Тихие» заводы не создают неудобств жителям, не имеют вредных производственных циклов и не требуют работы шумной техники, — рассказал он.

Глава Стройкомплекса добавил, что логистика будет организована таким образом, чтобы не нагружать транспортную инфраструктуру Зеленограда. Помимо производственного комплекса появятся также административные и торговые помещения, общественные пространства и музей.

По словам генерального директора концерна «Крост» Алексея Добашина, по плану здесь будут производить импортозамещающую продукцию — индустриальные изделия, благодаря которым можно на 35 процентов ускорить сроки строительства и сократить количество людей на стройке.

— Ключевые направления будущего завод-парка — развитие научного блока и привлечение малых и средних индустрий к развитию промышленно-строительной отрасли. Для этого нужно создавать современные и высокотехнологичные лаборатории с испытательной базой, где происходит разработка инновационных строительных материалов и смесей в рамках программы импортоопережения, создавать центры сертификации, — сказал Добашин.

Все это позволит восстановить технологические цепочки отрасли с помощью создания целого промышленно-строительного кластера резюмировал он.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Троицком административном округе инвестор построит завод по выпуску технологического оборудования.

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