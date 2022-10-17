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Названа самая красивая женщина в мире

Лейла Алиева
Общество
Названа самая красивая женщина в мире
Фото: Zuma\TASS

Британская актриса Джоди Комер стала самой красивой женщиной в мире. Об этом заявил руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, доктор Джулиан Де Сильва.

Каждый год он составляет подобный рейтинг с помощью правила золотого сечения. Таким образом, лицо Комер идеально на 94,52 процента.

У нее самые близкие к идеальным показатели по расположению носа и губ. Также у нее подбородок и губы красивой формы. Единственная черта лица, за которую общий балл снижен, — это брови: они соответствуют идеальным на 88 процентов,пояснил Сильва.

Вторую строчку рейтинга заняла американская актриса Зендая, а третью — американская супермодель Белла Хадид. На четвертом месте расположилась певица Бейонсе, после нее следует Ариана Гранде, передает Yahoo Life.

До этого звезда китайских дорам Сяо Чжань, согласно исследованию журнала Nubia Magazin, был официально признан самым красивым мужчиной на Земле. В опросе журнала участвовали жители 141 страны мира, голосование завершилось 1 июля. За китайского актера проголосовало 2,2 миллиона человек, обеспечив ему победу.

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