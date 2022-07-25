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Назван самый красивый мужчина в мире

Евгений Белоусов
Общество
Назван самый красивый мужчина в мире
Кадр из дорамы «Клятва любви»

Звезда китайских дорам Сяо Чжань, согласно исследованию журнала Nubia Magazin, официально признан самым красивым мужчиной на земле.

В опросе журнала участвовали жители 141 страны мира, голосование завершилось 1 июля. За китайского актера проголосовало 2,2 миллиона человек, обеспечив ему победу. Китайскому актеру удалось обойти таких красавчиков, как Криштиану Роналду, Джастин Бибер, Генри Кавилл, Тимоти Шаламе и Том Холланд, передает «Телепрограмма».

Сяо Чжань родился 5 октября 1991 года в Чунцине. Поначалу он работал фотографом и графическим дизайнером, но в 2015 году принял участие в шоу на выживание X-Fire для создания мужской айдол-группы. Сяо Чжань попал в число победителей.

Косметолог Марият Мухина оценила в разговоре с «Вечерней Москвой» секреты красоты 53-летней Дженнифер Лопес. Она отметила, что Джей Ло полностью обследовала свой организм и нашла продукт, который идеально подходит именно для ее кожи.

Специалисты по звездному небу перечислили четыре знака зодиака, представителям которых от рождения достается красивая внешность. Так, например, настоящими везунчиками можно назвать мужчин-Тельцов. Принято считать, что представители этого знака всегда рождаются красивыми.

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