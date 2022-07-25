Назван самый красивый мужчина в мире

Кадр из дорамы «Клятва любви»

Звезда китайских дорам Сяо Чжань, согласно исследованию журнала Nubia Magazin, официально признан самым красивым мужчиной на земле.

В опросе журнала участвовали жители 141 страны мира, голосование завершилось 1 июля. За китайского актера проголосовало 2,2 миллиона человек, обеспечив ему победу. Китайскому актеру удалось обойти таких красавчиков, как Криштиану Роналду, Джастин Бибер, Генри Кавилл, Тимоти Шаламе и Том Холланд, передает «Телепрограмма».

Сяо Чжань родился 5 октября 1991 года в Чунцине. Поначалу он работал фотографом и графическим дизайнером, но в 2015 году принял участие в шоу на выживание X-Fire для создания мужской айдол-группы. Сяо Чжань попал в число победителей.

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