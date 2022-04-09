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Назван топ-4 самых красивых мужчин по знаку зодиака

Полина Долганова

Общество
Назван топ-4 самых красивых мужчин по знаку зодиака
Фото: freepik.com

Специалисты по звездному небу перечислили четыре знака зодиака, представителям которых от рождения достается красивая внешность.

Так, например, настоящими везунчиками можно назвать мужчин-Тельцов. Принято считать, что представители этого знака всегда рождаются красивыми. Они любят следить за собой и умеют выглядеть молодо даже в солидном возрасте.

С внешностью также часто везет Близнецам. Мужчины этого знака продолжают поддерживать свою красоту на протяжении всей жизни. Они также умеют скрывать свои недостатки и подчеркивать достоинства.

Стрельцы отличаются очень мужественной внешностью. Женщины часто теряют голову от вида представителей этого знака. Мужчины-Стрелдьцы, как правило, носят дорогую одежду, любят дорогой парфюм и поддерживают образ настоящих джентльменов.

Мужчины-Рыбы пользуются спросом у женщин из-за своего обаяния и харизмы. Представители этого знака, как правило, обладают живой мимикой и умеют красиво жестикулировать, передает Пятый канал.

Астрологи уверены, что в зависимости от рождения под разными созвездиями люди по-разному ведут себя с детьми. Эксперты рассказали, какие родители получаются из представителей разных знаков зодиака.

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