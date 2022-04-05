Астрологи рассказали, какие родители получаются из разных знаков зодиака

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Астрологи уверены, что, в зависимости от рождения под разными созвездиями, люди по-разному ведут себя с детьми. Эксперты рассказали, какие родители получаются из представителей разных знаков зодиака.

Овен

Представители этого знака нередко перегибают палку в вопросах воспитания детей. Свое агрессивное поведение они искупают полной вседозволенностью. Наследники Овнов быстро становятся самостоятельными.

Телец

Тельцы очень тщательно подходят к вопросу воспитания своего ребенка. Они используют современные методики, специальную литературу и записывают детей в кружки. Это, несомненно, расширяет кругозор и всесторонне развивает наследников. Но важно помнить, что ребенку иногда нужен отдых и общение с друзьями.

Близнецы

Это веселые родители, любящие проводить время с детьми. Игры и развлечения — любимые занятия. Но не стоит забывать, что дети рано или поздно вырастут. Наследников следует заранее приучать к тому, что игры будут не всегда.

Рак

Раки очень любвеобильны и заботливы в отношении детей. Но это легко перерастает в гиперопеку. В будущем наследники могут столкнуться с тем, что окажутся не готовы к реалиям настоящего мира.

Лев

Львы — крайне авторитарные личности. Они способны давить своим авторитетом не только на окружающих, но и на своих детей. Из-за этого ребенок может превратиться в закрытого и боязливого человека. Представителям этого знака зодиака следует умерить свой пыл и показать наследникам всю свою любовь.

Девы

С такими родителями ребенок быстро научится протирать пыль, мыть посуду и делать домашнее задание. Девам следует научить детей постоять за себя. Бытовые знания в обществе не помогут. Из-за них высока вероятность того, что наследники Дев станут жертвами манипуляторов.

Весы

Представители этого знака зодиака могут оставаться детьми до самой старости. Общение с молодым поколением им дается легко, но все же им необходимо приучать детей к самостоятельности.

Скорпион

Ради своих детей Скорпионы свернут горы. Их гиперопека может привести к тому, что ребенок не сможет постоять за себя в будущем. Наследникам стоит позволять решать некоторые вопросы самостоятельно.

Стрелец

Стрельцы — добрые и позитивные родители, но слишком откровенные. Порой они могут сделать слишком жесткое для ребенка замечание, что приведет к комплексу неполноценности. Представителями этого знака зодиака нужно научиться быть деликатнее.

Козерог

Родители-Козероги очень властные. Они руководят расписанием ребенка: когда есть, спать, гулять. Им следует научиться искусству компромисса и взаимодействию со своими детьми.

Водолей

Водолеи — самые оригинальные на забавы. Парк аттракционов? Легко. Долгие прогулки? Запросто. Супервеселые игры? Пожалуйста. Но им стоит чаще говорить с детьми о любви и проявлять ее тактильно.

Рыбы

Рассеянные и беззаботные Рыбы часто не обращают внимание на внешний мир. Они могут не заметить, если у ребенка возникнут трудности. Им следует чаще обращать внимание на потребности наследника, передает Пятый канал.

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