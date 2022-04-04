Астрологи рассказали, женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего

Роскошь

Известно, что подарки любят все женщины. Однако некоторым достаточно букета цветов, а некоторым — подавай элитную иномарку. Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представительницы которых требуют больше всего затрат у своих избранников.

Так, у женщины-Льва все разложено по полочкам, и в супружеских отношениях с ней вряд ли получится сэкономить. Но уют и атмосфера в доме, которые ей удается создать, с лихвой оправдают все вложения.

Представительнице знака Козерог во всем важна красота, при этом ее не интересует, какие сумму необходимы для этой эстетики. Ее партнеру придется основательно раскошеливаться.

Затраты женщины-Овна немаленькие, но ее интересуют, скорее, не материальные вещи, а впечатления. Она стремится к повышению духовного уровня, отдавая предпочтения путешествиям и курсам по саморазвитию. Партнеру повезет, если их настрой совпадет.

Девушки знака Скорпион обладают изысканным вкусом. Вещи для них играют не только утилитарную роль. Стул для них в первую очередь предмет интерьера, а одежда должна быть стильной. И в этом они не готовы идти на компромиссы.

Сложным знаком в отношении вещей является Весы. С одной стороны, они стремятся копить, в то же время готовы скупить все, что им нравится. Однако плюс этих барышней в том, что с ними можно договариваться, пишет Пятый канал.

Ранее астрологи составили топ-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером.