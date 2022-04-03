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Астрологи составили топ-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером

Александр Афонин

Общество
Астрологи составили топ-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером
Фото: Pexels

Астрологи считают, что представительницы отдельных знаков зодиака обладают не самым простым характером. Они могут не закатывать истерик, но превратят в истерию жизнь окружающих людей. В большой опасности их избранники.

Козероги добрые и милые. В случае если мужчина сделает что-то не по ее нраву, то она не закатит истерику. Женщина-Козерог, не повышая голоса, начнет с наслаждением регулярно пилить своего суженого, пока не добьется своего. Представителей этого знака зодиака особенно волнуют вопросы заработка и поддержания порядка в доме.

По своей натуре Стрельцы очень доброжелательны и позитивны. Но свободолюбие и своенравность оставляют след на их характере. Главное и опаснейшее оружие женщины-Стрельца — неприкрытая правда. Она не станет выбирать мягкие выражения, чтобы не обидеть. Своими словами представитель этого знака будет бить в самое сердце.

Милые, добродушные и мягкие характером Рыбы лишь кажутся таковыми. Когда они понимают, что мужчина «в кармане», то садятся на шею. Женщина-Рыбы умеет казаться слабой, давить на жалость и манипулировать. Главная цель у нее — добиться прислуживания, передает Пятый канал.

2 апреля астрологи назвали знаки зодиака, с которыми сложнее всего построить отношения.

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