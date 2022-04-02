Названы знаки зодиака, с которыми сложнее всего построить отношения

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Специалисты по звездному небу считают, что созвездия могут влиять на умение людей строить романтические отношения. Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые только позволяют себя любить.

Так, например, Девы любят держать людей на расстоянии и не впускать их в свое личное пространство. Представители этого знака долго подбирают себе избранника и могут потратить на это годы жизни.

Скорпионы не до конца понимают, чего ждут от отношений. Их расположенность к человеку зависит от настроения. Из-за этого связь со Скорпионом может быть очень утомительной для партнера.

В Стрельцах очень много энергии и страсти к приключениям. Они не могут сидеть на месте и концентрироваться на чем-то одном. Именно поэтому представители этого знака часто меняют партнеров и не видят в этом ничего постыдного.

Водолеи не любят открываться людям. Они смогут полюбить только тогда, когда будут на 100 процентов уверены в своем выборе. Из-за этого отношения с этим знаком складываются долго и не всегда приводят к ожидаемым результатам.

Козероги отличаются излишней рациональностью. Они анализируют людей, как настоящий бизнес-проект. Это может ранить партнера, который будет чувствовать себя объектом пристального анализа, передает Пятый канал.

Астрологи также уверены, что темперамент женщин зависит от того, под каким знаком зодиака они были рождены. Так, специалисты по звездному небу недавно назвали топ-5 самых страстных знаков, представительницы которых могут покорить любого мужчину.