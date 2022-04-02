Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы знаки зодиака, с которыми сложнее всего построить отношения

Полина Долганова

Общество
Названы знаки зодиака, с которыми сложнее всего построить отношения
Фото: Pexels

Специалисты по звездному небу считают, что созвездия могут влиять на умение людей строить романтические отношения. Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые только позволяют себя любить.

Так, например, Девы любят держать людей на расстоянии и не впускать их в свое личное пространство. Представители этого знака долго подбирают себе избранника и могут потратить на это годы жизни.

Скорпионы не до конца понимают, чего ждут от отношений. Их расположенность к человеку зависит от настроения. Из-за этого связь со Скорпионом может быть очень утомительной для партнера.

В Стрельцах очень много энергии и страсти к приключениям. Они не могут сидеть на месте и концентрироваться на чем-то одном. Именно поэтому представители этого знака часто меняют партнеров и не видят в этом ничего постыдного.

Водолеи не любят открываться людям. Они смогут полюбить только тогда, когда будут на 100 процентов уверены в своем выборе. Из-за этого отношения с этим знаком складываются долго и не всегда приводят к ожидаемым результатам.

Козероги отличаются излишней рациональностью. Они анализируют людей, как настоящий бизнес-проект. Это может ранить партнера, который будет чувствовать себя объектом пристального анализа, передает Пятый канал.

Астрологи также уверены, что темперамент женщин зависит от того, под каким знаком зодиака они были рождены. Так, специалисты по звездному небу недавно назвали топ-5 самых страстных знаков, представительницы которых могут покорить любого мужчину.

Читайте также:
Гороскопы Отношения Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте