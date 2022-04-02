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Названы самые сексуальные девушки по знаку зодиака

Полина Долганова

Общество
Названы самые сексуальные девушки по знаку зодиака
Фото: pixabay.com

Астрологи уверены, что темперамент женщин зависит от того, под каким знаком зодиака они были рождены. Так, специалисты по звездному небу назвали топ-5 самых страстных знаков, представительницы которых могут покорить любого мужчину.

У женщин-Львов никогда не бывает проблем с мужским вниманием. Эти дамы умеют преподносить себя как королевы, даже если на них нет макияжа или роскошной одежды. Эти девушки очень любят себя и несут свою харизму в общество.

Девушки-Скорпионы считаются очень сексуальными и пленительными. Они могут привлечь мужчину любого знака зодиака, кроме Скорпионов. Мужчины, рожденные под этим знаком, боятся таких девушек, потому что опасаются перспективы оказаться слабее.

Дамы-Стрельцы не стараются понравиться мужчинам, однако их природная харизма делает все за них. Эти девушки не напрягаются, чтобы поразить кого-то, их врожденная красота помогает им добиться любых целей без особых усилий.

Представительницы знака Близнецы любят манипулировать мужчинами. Они соблазняют понравившегося им человека, а потом бросают его в самый неожиданный момент. Эти девушки знают себе цену и не боятся остаться в одиночестве.

Девушки-Овны обладают очень горячим темпераментом. Они могут очаровать любого мужчину, который будет готов падать такой даме в ноги. Эти девушки способны заманить в свои узы страсти любого человека, который даже и не подумает усомниться в серьезности происходящего. На самом же деле девушкам-Овнам нужно просто внимание, а не конкретный объект, передает Пятый канал.

Способности женщин выражать свои эмоции зависят от того, какое имя им было дано при рождении. Так, специалисты назвали топ-3 женских имен, обладательницы которых часто держат свои эмоции при себе.

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