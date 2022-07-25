В чем секрет красоты Дженнифер Лопес

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Известная певица и актриса Дженнифер Лопес отметила недавно свое 53-летие. Звезда выложила снимки с откровенной фотосессии, продемонстрировав на них свою идеальную фигуру. Безусловно, у Лопес есть свои методы, к которым она прибегает, чтобы оставаться молодой и красивой. Косметолог Марият Мухина оценила в разговоре с «Вечерней Москвой» секреты красоты Джей Ло.

Сыворотка с оливковым комплексом

Макияж является неотъемлемой частью сценического образа Дженнифер Лопес. Однако и без грамма косметики ее коже можно позавидовать. Певица дает коже отдохнуть, когда находится дома, и применяет секретный уход. Голливудская звезда использует сыворотку с оливковым комплексом. Она состоит из смеси сквалана, ферментированного масла, масла первого отжима и экстракта листьев. Предполагается, что средство отлично увлажняет кожу и разглаживает мелкие морщинки.

Лопес наносит сыворотку на лицо, шею и даже уши. Более того, звезда называет использование экстракта оливы «семейным секретом».

— Все в моей семье любили его за то, что он придает коже сияние, — рассказала Дженнифер Лопес.

Косметолог Марият Мухина отметила, что Джей Ло полностью обследовала свой организм и нашла продукт, который идеально подходит именно для ее кожи.

— Оливковая сыворотка Джей Ло содержит не только масло, но и пептиды, увлажняющие компоненты и гиалуроновую кислоту. Это сложный многокомпонентный продукт. В данном случае я уверена, что певица очень серьезно подходит к уходу за кожей лица. Я думаю, что она измерила уровень иммуноглобулинов относительно пищевых ингредиентов. Этот анализ показал, что оливки идеально подходят для ее кожи. Сыворотка может подойти не всем людям, поэтому не нужно слепо следовать этому совету, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Отказ от загара

Джей Ло отказалась от естественного загара много лет назад. Такой совет ей дал бывший визажист Скотт Барнс. С тех пор певица всегда использует солнцезащитные крема, а шоколадный тон кожи ей помогают приобрести средства для автозагара и бронзирования.

Отметим, что специалисты давно советуют как можно меньше времени проводить под открытыми солнечными лучами. Ультрафиолет негативно сказывается на состоянии кожи и способствует преждевременному старению.

Косметолог подтвердила, что отказ Джей Ло от загара — очень правильное решение.

— Ультрафиолет очень старит кожу. Несмотря на то что загорелые люди выглядят моложе, это является камуфляжем. Загар пигментирует кожу и скрывает морщины. Однако он разрушает белки кожи и гиалуроновую кислоту, способствует накоплению свободных радикалов и разрушению меланина. Я рекомендую подготавливать кожу к загару, а потом ее омолаживать. У Дженнифер Лопес идеальная кожа без пигментных пятен и веснушек. Это благодаря ее отказу от естественного загара, — заверила эксперт.

Маска из йогурта, меда и чая

Дженнифер Лопес как-то призналась в интервью, что обожает маску из йогурта и меда. По ее мнению, она подходит для любого типа кожи. Певица смешивает чайную ложку йогурта, две чайные ложки меда и несколько капель свежезаваренного зеленого чая. Эту массу она наносит на лицо и зону декольте.

Мухина уверена, что рецепт маски Дженнифер Лопес раскрыт не в полном объеме. Несколько важных ингредиентов остались в тайне.

— Я уверена, что в данном рецепте существует отбеливающий компонент. Например, сок лимона. Йогурт и мед не будут давать такую шелковистую кожу, лишенную пигментации. Мед содержит много растительных продуктов и красителей, которые могут, наоборот, усилить выработку кожного пигмента. Я бы в этот рецепт еще добавила яичный желток. Тогда получится супермаска, которую можно месяц хранить в холодильнике. Ее нужно намазать на лицо и держать 20 минут, а затем смыть. Она будет работать как хорошая косметическая процедура, — отметила специалист.

Кокосовое масло для тела

В свои 53 года Джей Ло является обладательницей потрясающей фигуры. Голливудская звезда призналась, что пользуется кокосовым маслом. Оно питает кожу, сохраняет ее упругость и предотвращает появление растяжек.

— Использовать кокосовое масло в качестве лосьона для тела мне посоветовал мой косметолог. Утром я наношу увлажняющий лосьон, а на ночь — кокосовое масло, — рассказала Лопес.

По словам певицы, через месяц после того, как она прислушалась к совету своего косметолога, ее кожа стала более упругой, мягкой и подтянутой.

Косметолог подтвердила, что кокосовое масло положительно влияет на кожу. По ее словам, этим секретом красоты Джей Ло нужно пользоваться всем без исключения.

— Кокосовое масло — это ингредиент всех дорогих кремов. Это очень полезно для душа. Я рекомендую использовать кокосовое масло после душа. Это лучший выбор для здоровья и красоты кожи. Более того, кокосовое масло обойдется гораздо дешевле, чем баночка самого простого крема для тела. Если вы хотите кожу как у Джей Ло, смело пользуйтесь этим советом, — считает Мухина.

Отказ от кофе

Певица отказалась от кофе 10 лет назад. Более того, по ее словам, она очень редко пьет алкоголь. Лопес считает, что правильный водный баланс — это залог здоровья и красоты кожи. Лопес выпивает не менее 1,5 литра воды в день. Кроме того, она увеличивает ее количество до и после тренировки.

— Я стараюсь, чтобы мое тело всегда было достаточно увлажненным и хорошо отдохнувшим после каждой тренировки. Таким образом, я готова к ударным нагрузкам каждый день, — рассказала Джей Ло.

Более того, она считает, что вода ускоряет процесс восстановления мышц и поддерживает необходимый уровень гидратации кожи. Это способствует сохранению ее эластичности.

Косметолог считает, что отказ от кофе работает в случае Джей Ло, потому что у нее есть индивидуальная непереносимость этого продукта.

— Исключать определенные продукты питания из рациона нужно только после сдачи анализа на открытую пищевую непереносимость. Это ее индивидуальный секрет. Я бы не советовала всем отказываться от кофе ради красоты, — отметила Мухина.