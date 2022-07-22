Врач рассказал, как сохранить молодость кожи и уменьшить морщины

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Доктор Эрик Берг рассказал о том, как из грубой морщинистой кожи сделать более гладкую и молодую.

За состояние кожи отвечает вещество, которое снабжает ее водой и коллагеном. Если его нет, лицо теряет форму, кожа становится грубее.

— Чтобы вещество, которое отвечает за молодость, выделялось в нужном объеме, необходимо придерживаться ряда правил. Во-первых, необходим здоровый сон. Если вы спите 5–6 часов, то стареете быстрее. Во-вторых, нужно снизить кортизол, гормон стресса. В-третьих, эффективными для выработки вещества будут высокоинтенсивные интервальные тренировки: берпи, отжимания, занятия на велотренажере. Занятия нужно проводить раз в 2–3 дня. В-четвертых, организму необходимо умеренное потребление белка, чтобы не повышать резко уровень инсулина в организме, что способствует старению, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, важно согнать жир с печени и перестать есть сахар. Интервальное голодание также положительно сказывается на молодости кожи. Чем больше интервал голодания, тем больше выработка гормона, полезного для кожи. Также важно принимать жирорастворимые витамины.

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