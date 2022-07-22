Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, как сохранить молодость кожи и уменьшить морщины

Анна Михалюк
Общество
Врач рассказал, как сохранить молодость кожи и уменьшить морщины
Фото: shutterstock

Доктор Эрик Берг рассказал о том, как из грубой морщинистой кожи сделать более гладкую и молодую.

За состояние кожи отвечает вещество, которое снабжает ее водой и коллагеном. Если его нет, лицо теряет форму, кожа становится грубее.

— Чтобы вещество, которое отвечает за молодость, выделялось в нужном объеме, необходимо придерживаться ряда правил. Во-первых, необходим здоровый сон. Если вы спите 5–6 часов, то стареете быстрее. Во-вторых, нужно снизить кортизол, гормон стресса. В-третьих, эффективными для выработки вещества будут высокоинтенсивные интервальные тренировки: берпи, отжимания, занятия на велотренажере. Занятия нужно проводить раз в 2–3 дня. В-четвертых, организму необходимо умеренное потребление белка, чтобы не повышать резко уровень инсулина в организме, что способствует старению, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, важно согнать жир с печени и перестать есть сахар. Интервальное голодание также положительно сказывается на молодости кожи. Чем больше интервал голодания, тем больше выработка гормона, полезного для кожи. Также важно принимать жирорастворимые витамины.

Косметолог Амина Пирманова рассказала о том, какие два продукта нужно включить в рацион, чтобы сохранить молодость лица.

Здоровье Красота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте