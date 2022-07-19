Косметолог назвала два суперпродукта для молодости кожи

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Врач-косметолог, дерматолог Амина Пирманова рассказал о том, какие продукты нужно обязательно включить в рацион для молодости кожи.

Один из важнейших элементов — витамин С, он ускоряет обменные процессы, предупреждает фотостарение, принимает участие в активации синтеза коллагена и меланина. Также он защищает витамин А от окисления, который стимулирует обновление кожи.

— Самые богатые источники витамина С — это свежие фрукты и овощи, такие как цитрусовые, шиповник, черная смородина, перец чили и петрушка, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй важный продукт для молодости кожи — зеленый чай, который богат полифенолами. Эти вещества защищают кожу от преждевременного старения, которое связано с ультрафиолетом. Также полифенолы обладают антиоксидантным, осветляющим, противовоспалительным действием. Частое употребление зеленого чая поддерживает уровень вещества в организме, что благотворно влияет на кожу и предотвращает появление морщин.

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