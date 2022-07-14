Врач объяснил, как защититься от солнца людям разных возрастов

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Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как защитить себя и свою семью от теплового удара во время долгого пребывания на жаре, следуя простым правилам.

— На побережье это будет, не на побережье, в знойный жаркий день — ультрафиолет находится на максимуме, обгореть можно очень легко, — подчеркнул медик.

Так, специалист порекомендовал избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в полуденное время, ведь открытые участки кожи могут обгореть в течение одного–двух часов. При этом если человеку необходимо находиться на открытом солнце, то рекомендуется прикрыть тело хлопчатобумажной одеждой.

Однако, по словам медика, при желании выйти на улицу в жару необходимо использовать солнцезащитные кремы с фильтрами против ультрафиолета, выбрав уровень SPF от 30 до 50. При этом SPF50 — это максимальная защита от ультрафиолета.

Добровольский также отметил, что пожилым людям сложнее переносить жару. Им стоит избегать мест под открытым солнцем и сохранять водный баланс, не забывая следить за уровнем артериального давления и другими хроническими заболеваниями.

Однако самой уязвимой для жары категорией являются дети. Родителям рекомендуется следить за одежкой и физической активностью ребенка. Так, детям следует пить больше жидкости, а при тепловом ударе сразу обращаться к врачу, передают «Nation News.

До этого директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Алексей Кубанов заявил, что суточную дозу витамина D можно получить всего за 15 минут пребывания на солнце, а также дал советы, как правильно загорать без вреда для здоровья.