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Мужчина украл у работодателя более семи миллионов рублей

Степан Жирнов
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Мужчина украл у работодателя более семи миллионов рублей
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мужчина украл у работодателя более семи миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 17 октября.

По ее словам, серия преступлений произошла в 2021 году. Началось все с того, что водитель-экспедитор передал 37-летнему москвичу, который работал заместителем начальника транспортного отдела в коммерческой организации, выручку за проданный алкоголь, чтобы сдать ее в кассу компании. Однако преступник решил оставить эти деньги себе. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.

Подобным образом мужчина в дальнейшем поступал еще 34 раза. Суммарный ущерб превысил семь миллионов рублей.

Вскоре в отношении мужчины возбудили 35 уголовных дел по статье «Мошенничество», которые были объединены в одно производство. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.

Еще одна история об обмане работодателя на крупную сумму произошла в Подмосковье. Сотрудник компании по продаже запчастей вместе с сообщником украл детали на два миллиона рублей.

Алкоголь Водители Москва Деньги Преступления
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