Сотрудник компании по продаже запчастей обокрал работодателя на два миллиона рублей в Подмосковье

Сотрудник фирмы по продаже и доставке автозапчастей обокрал своего работодателя на два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 22 сентября.
По ее словам, 31-летний мужчина, работавший на складе компании в подмосковном Подольске, менял содержимое коробок с тормозными дисками на дорогостоящие комплекты автомобильных сцеплений. После чего его 30-летний знакомый заказывал эти детали и забирал. Затем сообщник передавал их лично недобросовестному сотруднику фирмы за пять тысяч рублей.
После этого горе-сотрудник продавал дорогостоящие детали, а вырученные средства тратил на личные нужды. Таким образом злоумышленник выкрал со складов более 40 комплектов сцеплений общей стоимостью около двух миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-разыскных мероприятий оба подозреваемых задержаны.
Злоумышленники рассказали, что занимались такими махинациями с ноября прошлого года. Оба подозреваемых на данный момент находятся под подписками о невыезде.
Еще один случай, когда сотрудник обокрал работодателя, произошел в столице. Работник супермаркета вскрыл корпоративный сейф и тратил оттуда деньги на личные нужды.