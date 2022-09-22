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Сотрудник компании по продаже запчастей обокрал работодателя на два миллиона рублей в Подмосковье

Степан Жирнов
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Сотрудник компании по продаже запчастей обокрал работодателя на два миллиона рублей в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудник фирмы по продаже и доставке автозапчастей обокрал своего работодателя на два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 22 сентября.

По ее словам, 31-летний мужчина, работавший на складе компании в подмосковном Подольске, менял содержимое коробок с тормозными дисками на дорогостоящие комплекты автомобильных сцеплений. После чего его 30-летний знакомый заказывал эти детали и забирал. Затем сообщник передавал их лично недобросовестному сотруднику фирмы за пять тысяч рублей.

После этого горе-сотрудник продавал дорогостоящие детали, а вырученные средства тратил на личные нужды. Таким образом злоумышленник выкрал со складов более 40 комплектов сцеплений общей стоимостью около двух миллионов рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-разыскных мероприятий оба подозреваемых задержаны.

Злоумышленники рассказали, что занимались такими махинациями с ноября прошлого года. Оба подозреваемых на данный момент находятся под подписками о невыезде.

Еще один случай, когда сотрудник обокрал работодателя, произошел в столице. Работник супермаркета вскрыл корпоративный сейф и тратил оттуда деньги на личные нужды.

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