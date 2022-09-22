Сотрудник супермаркета обворовал работодателя на 300 тысяч рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудник столичного супермаркета обворовал работодателя на 300 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 22 сентября.

По ее словам, злоумышленник работал в столичном супермаркете на Озерной улице. 23-летний мужчина узнал, что для оплаты онлайн-заказов в специальном сейфе в магазине хранятся корпоративные банковские карты.

Подозреваемый подобрал пароль к хранилищу, после чего начал регулярно, в течение месяца, похищать средства оплаты и покупать на них различные бытовые товары, которые после сдавал в ломбард. Вырученные деньги тратил на личные нужды.

Таким образом мужчина поступил восемь раз, чем нанес ущерб компании в размере 300 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудника магазина задержали. Он находится под стражей.

Еще несколько случаев серийных краж из супермаркетов произошли в столице. 11 августа полиция задержала злоумышленника, который прикидывался кассиром-стажером и воровал деньги из касс.