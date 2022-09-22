Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сотрудник супермаркета обворовал работодателя на 300 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудник супермаркета обворовал работодателя на 300 тысяч рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудник столичного супермаркета обворовал работодателя на 300 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 22 сентября.

По ее словам, злоумышленник работал в столичном супермаркете на Озерной улице. 23-летний мужчина узнал, что для оплаты онлайн-заказов в специальном сейфе в магазине хранятся корпоративные банковские карты.

Подозреваемый подобрал пароль к хранилищу, после чего начал регулярно, в течение месяца, похищать средства оплаты и покупать на них различные бытовые товары, которые после сдавал в ломбард. Вырученные деньги тратил на личные нужды.

Таким образом мужчина поступил восемь раз, чем нанес ущерб компании в размере 300 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудника магазина задержали. Он находится под стражей.

Еще несколько случаев серийных краж из супермаркетов произошли в столице. 11 августа полиция задержала злоумышленника, который прикидывался кассиром-стажером и воровал деньги из касс.

Западный административный округ (ЗАО) Район Очаково-Матвеевское Москва МВД Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте