Почти 4,5 тысячи мобилизованных в Подмосковье получили выплату по 200 тысяч рублей

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Мобилизованным, добровольцам и их семьям начали приходить выплаты в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что почти 4,5 тысячи призванных на службу уже получили по 200 тысяч рублей.

Он отметил, что еще 1,2 тысячи мобилизованных получат выплату 17 октября.

Денежные средства зачисляют через три дня после того, как получены списки из военкоматов.

— Прорабатываем все нюансы с банками, чтобы близкие могли пользоваться карточками, а ребята понимали, что все в порядке, — добавил Воробьев.

Выплаты помогут семьям мобилизованных решить необходимые вопросы. Власти Подмосковья также отмечали, что помогут семьям мобилизованных с кредитными каникулами, устройством детей в образовательные учреждения.

В округах постепенно открываются штабы поддержки мобилизованных. Здесь работают психологи, юристы, волонтеры, передает «360».

Ранее Андрей Воробьев в Одинцове навестил семью мобилизованного. Он передал семье подарки и пообещал оказать всестороннюю поддержку, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что власти Московской области установили дополнительные выплаты для семей, взявших под опеку сирот из Донбасса.

В столице заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Также московское руководство оказывает поддержку представителям организаций и предпринимателям. Они могут обратиться с вопросами по поводу повесток сотрудникам по специальному телефону. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в любой день с 09:00 до 18:00.