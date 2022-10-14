Депутат Мособлдумы Голубев рассказал о выплатах приемным семьям с сиротами из Донбасса

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Власти Московской области установили дополнительные выплаты для семей, взявших под опеку сирот из Донбасса. Сообщается, что приемные мамы и папы, помимо положенных трех тысяч рублей, получат доплату от 5 394 до 19 140 в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

— Думаю, это очень правильный подход, и мы сегодня утвердили это нормой закона, — отметил Андрей Голубев в комментарии «360».

Он напомнил, что ранее в октябре в регион прибыли еще 53 ребенка из Донбасса, которые остались без родителей.

Приемные родители получат 5 394 рубля за воспитание ребенка первой и второй групп здоровья в возрасте старше трех лет и 8 395 рублей — за каждого ребенка-сироту тех же групп здоровья, но младше трехлетнего возраста. Денежные выплаты родители будут получать каждый месяц.

Кроме того, приемные родители будут получать выплату в размере 19 140 рублей, за ребенка, отнесенного к III-V группам здоровья.

Ранее медики Подмосковья провели осмотр детей-сирот, приехавших из Донбасса. Ребята сдали кровь на общий и биохимический анализы, а также на уровень глюкозы. Обследование детей проводили не только педиатры, но и узкопрофильные медспециалисты, передает РИАМО.

До этого члены комитета партии «Единая Россия» по поддержке женских инициатив посетили пункт временного размещения «Легенда» в Ростовской области и передали подарки проживающим в нем детям-сиротам Донбасса.