Суд взыскал более 80 тысяч рублей с актрисы Ларисы Гузеевой

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Суд взыскал более 80 тысяч рублей с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

Суд взыскал с Ларисы Гузеевой 82 тысячи рублей из-за испорченного ремонта ее соседки. Также телеведущая возьмет на себя расходы по уплате госпошлины в размере двух с половиной тысяч рублей.

Иск был удовлетворен в полном объеме, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Обращение в суд, о котором идет речь, произошло 7 октября. Соседи актрисы пожаловались, что во время проведения ремонта в квартире Гузеевой рабочие повредили стены их жилища.