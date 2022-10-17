Бывший заместитель начальника управления столичного ГИБДД погиб в ДТП

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Россия, Москва, Батайский проезд Карта всех событий

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб бывший замначальника управления ГИБДД по Москве. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

Речь идет про 56-летнего Игоря Загрядского. По предварительной информации, смертельная авария произошла на Батайском проезде вечером 16 октября. Lexus, за рулем которого предположительно находился бывший сотрудник ГИБДД, врезался в автобус. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия Загрядского, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Бывший замначальника управления ГИБДД по Москве был назначен на свою должность в сентябре 2016 года. За время работы в ведомстве он был награжден медалями «За отличие в службе» I, II, III степеней, а также «За доблестный труд», «В память 850-летия Москвы». Ушел на пенсию Загрядский в 2019 году.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло на юго-западе столицы. Автобус совершал поворот и наехал на ребенка.