Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бывший заместитель начальника управления столичного ГИБДД погиб в ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Бывший заместитель начальника управления столичного ГИБДД погиб в ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Батайский проезд Карта всех событий

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб бывший замначальника управления ГИБДД по Москве. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

Речь идет про 56-летнего Игоря Загрядского. По предварительной информации, смертельная авария произошла на Батайском проезде вечером 16 октября. Lexus, за рулем которого предположительно находился бывший сотрудник ГИБДД, врезался в автобус. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия Загрядского, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Бывший замначальника управления ГИБДД по Москве был назначен на свою должность в сентябре 2016 года. За время работы в ведомстве он был награжден медалями «За отличие в службе» I, II, III степеней, а также «За доблестный труд», «В память 850-летия Москвы». Ушел на пенсию Загрядский в 2019 году.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло на юго-западе столицы. Автобус совершал поворот и наехал на ребенка.

ГИБДД Район Марьино Москва Смерть ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте