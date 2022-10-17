Электрички ЦППК переведут на зимнее расписание с 30 октября

Фото: Пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК)

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 30 октября будут курсировать по зимнему расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник, 17 октября.

— С 30 октября электропоезда перейдут на зимнее расписание. Сезонные корректировки проводятся два раза в год с учетом изменения пассажиропотока, связанного в первую очередь с дачным сезоном, — говорится в сообщении.

Как уточняется, на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) по другому маршруту будут курсировать два поезда, а отменят четыре поезда. Еще две электрички, которые ранее ходили по выходным дням, отменят на Савеловском направлении, передает агентство городских новостей «Москва».

Для пяти поездов на Курском направлении изменятся интервалы движения, одному составу изменят маршрут, а три других электрички отменят. На Казанском направлении уберут семь поездов, а две электрички будут курсировать с измененной периодичностью движения. Один поезд отменят на Горьковском направлении, еще один отправится с другим интервалом.

11 октября заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова рассказала о проверках общественного транспорта региона в преддверии зимнего сезона.