Конкурс для юных книголюбов стартовал в Москве

Фото: Городской методический центр

Московских школьников приглашают стать участниками городского конкурса «Самый талантливый читатель», который пройдет среди учащихся трех возрастных групп: 1–4-е, 5–8-е и 9–11-е классы. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

— Участие в конкурсе «Самый талантливый читатель» мотивирует школьников познакомиться с новыми для них произведениями или вернуться к уже полюбившимся текстам. Задания организаторы разрабатывали с учетом возрастных особенностей ребят, победителями могут стать и младшие школьники, и старшеклассники. Главное, чтобы тексты были прочитаны и осмыслены участниками, ведь талантливым читателем является именно тот, кто способен подходить к чтению творчески, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

1/3 Фото: Городской методический центр 2/3 Фото: Городской методический центр 3/3 Фото: Городской методический центр

Конкурс пройдет в три этапа. В рамках первого для участников подготовили викторину, а на втором ученики начальных классов должны будут записать видеоролик продолжительностью 2–3 минуты, рассказав в нем о своей любимой книге так, чтобы заинтересовать аудиторию.

Во время выступления конкурсанты могут использовать разнообразные поделки, музыкальное сопровождение и костюмы. Учащимся 5–8-х классов необходимо будет разработать настольную игру по мотивам понравившегося произведения, а старшеклассники должны будут создать оригинальный стикер с литературным героем.

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