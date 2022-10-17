Музей Победы запустил международный конкурс открыток к Новому году

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Международный конкурс рисунков «Нарисуй «Елку Победы» начался в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе музея.

— Музей Победы совместно с Фондом Оксаны Федоровой, Российским движением школьников, «Юнармией», издательской группой АСТ, сетью магазинов «Передвижник» и заводом художественных красок «Невская палитра» предлагают художникам от шести лет нарисовать новогоднюю открытку, — рассказали в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

На конкурс необходимо подготовить рисунки, посвященные встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны. В работах участники могут отобразить, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год.

Работы, выполненные в любой технике, можно загрузить на сайт музея до 30 ноября. В каждой из пяти возрастных категорий жюри выберет по три работы. Имена победителей объявят 16 декабря.

Все работы участников войдут в виртуальную выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея. Авторов лучших работ наградят дипломами и подарками от Музея Победы и партнеров конкурса.

14 октября в Музее Победы прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди которых школьники, курсанты и люди старшего поколения. Урок состоялся в рамках мультимедийного проекта «Битва за Москву. Народное ополчение».