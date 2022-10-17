Специалист Михеев дал советы для начала карьеры в IT-сфере

Фото: pixabay.com/Lukas

Технический директор Skillbox Holding Глеб Михеев назвал шесть простых для изучения специальностей, которые позволят построить карьеру в IT.

По его словам, тестирование — одно из самых простых направлений для старта. Задача тестировщика — найти слабые места и описать их.

IT-менеджмент подойдет тем, кто обладает навыками организации и управления. Кроме того, по мнению Михеева, при начале карьеры в IT стоит обратить внимание на сферу цифрового дизайна.

Такие сотрудники создают удобный и комфортный для пользователей интерфейс продуктов. Наконец, эксперт упомянул сферы администрирования, сопровождения, а также доработки и внедрения программ 1С в организациях, передает RT.

До этого маркетолог, EdTech-предприниматель Юлия Родочинская рассказала «Вечерней Москве», кем нужно трудиться и сколько получать, чтобы уделять работе пару часов в день.

По словам Родочинской, при выборе проектной работы можно самостоятельно регулировать свою нагрузку и действительно работать не более двух часов в день. Беря какую-то задачу человек сам может рассчитывать свое время таким образом, чтобы успеть сделать все запланированное к намеченному дедлайну.