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Зону профилактики птичьего гриппа объявили ​​по всей Великобритании

Георгий Соланович
В мире
Зону профилактики птичьего гриппа объявили ​​по всей Великобритании
Фото: Unsplash

Зону профилактики птичьего гриппа объявили ​​на всей территории Великобритании в связи с увеличением случаев заболевания. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил репортер Sky News Сэмюэл Осборн.

— Меры биобезопасности и гигиены являются лучшей формой защиты, поэтому зона предотвращения птичьего гриппа (AIPZ) объявлена по всей Великобритании, а это означает, что все птицеводы должны принять меры, чтобы помочь предотвратить распространение болезни на большее количество домашней птицы и других животных, — говорится в материале.

Журналист ссылается на Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства. Введение AIPZ означает, что птицеводы и фермеры по закону обязаны соблюдать повышенные требования биобезопасности.

7 сентября стало известно, что российские производители мяса подвергли критике принятый в июле закон, который разрешает содержать птиц на дачных участках для личных нужд. Участники рынка опасаются, что это послабление значительно повышает риски попадания опасных заболеваний на предприятия, поэтому выступают за ужесточение контроля разведения домашних птиц.

Доктор экономических наук Леонид Холод заявил «Вечерней Москве», что возвращение к запрету на разведение птицы в личных целях спровоцирует рост цен в магазинах. Кроме того, он негативно скажется на благосостоянии жителей сел.

Здоровье Великобритания птичий грипп
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