Экономист Холод объяснил, как запрет на разведение домашней птицы повлияет на цены в магазинах

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Возвращение к запрету на разведение птицы в личных целях спровоцирует рост цен в магазинах. Кроме того, он негативно скажется на благосостоянии жителей сел. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя предложение участников рынка мяса птицы ужесточить контроль за разведением животных в домашних условиях.

7 сентября стало известно, что производители мяса подвергли критике принятый в июле закон, который разрешает содержать птиц на дачных участках для личных нужд. Участники рынка опасаются, что это послабление значительно повышает риски попадания опасных заболеваний на предприятия, поэтому выступают за ужесточение контроля разведения домашних птиц.

Влияние на цены

По словам Холода, разведение птицы в частных хозяйствах сильно влияет на рынок в целом.

— Люди, которые содержат птицу на подсобных участках, едят ее и яйца тоже. Соответственно, они не ходят в магазин именно за этим количеством мяса и яиц. Спрос на эти объемы уменьшается, а так как первый конкурирующий за их деньги товарищ — производитель индустриального мяса и яиц, то он этим фактом недоволен. Думаю, есть регионы, где люди значительное количество мяса и яиц выращивают сами для себя, — рассказал специалист.

Если предположить, что запрет на разведение птицы частными лицами будет введен, стоит ожидать роста цен на птицу в магазинах, предупредил Холод. Это связано с тем, что спрос на птицу сильно вырастет, уточнил эксперт.

Холод подчеркнул: сейчас ситуация с количеством птицы в стране достаточно ровная. Птицеводов спасает то, что мясо птицы относительно дешевое, спрос на него в связи с этим остается стабильным. Цены на птицу не подвержены быстрому росту.

Возможность разводить птицу для себя значительно облегчает жизнь жителям поселков, уверен Холод. При низких заработных платах в сельской местности людям проще производить продукты самостоятельно, поэтому выращивание птицы частным образом имеет большое социально-экономическое значение, подчеркнул экономист.

Вспышки опасных заболеваний

Приводимый крупными производителями мяса аргумент, что в случае бесконтрольного разведения птицы в селах растет риск вспышек опасных заболеваний, вполне обоснован, отметил экономист.

— Что касается заявлений по поводу заразных болезней — да, действительно, индустриальные животноводы и птицеводы страдают от вспышек абсолютно фатальных для их предприятий заболеваний. Они могут быть фатальными до такого уровня, что, если, например, какая-нибудь африканская чума свиней обнаруживается у поросенка, нужно уничтожить целый блок. У птиц тоже есть птичий грипп и еще несколько болезней, которые смертельно опасны. Предприятия могут по ветру пустить буквально с одного оборота, — рассказал Холод.

При этом, чтобы добиться запрета на производство птицы частниками, крупным производителям необходимо привести четкие аргументы, уверен специалист. Им понадобится доказать, что виной крупных вспышек на производствах стали именно частные хозяйства, с которых болезнь передалась дальше.

Серьезные вспышки заболеваний могут произойти и при других обстоятельствах, заметил Холод.

— Крупные игроки рынка исходят из того, что если птица болеет у частников, значит, и на предприятиях может заразиться. Все это правильно, но существуют еще и другие пути распространения заболеваний. Как мне кажется, чаще всего болезни передаются через корма, людей и обычных насекомых. Через корма каким образом могут передаваться: например, где-то заболела птица, она может быть и дикая. Птица попала в зернохранилище и поклевала там зерно. Это зерно потом перемололи без особой термической обработки и пустили на корм птице, которая его съела и заболела, — объяснил специалист.

На случай вспышек заболеваний уже разработаны соответствующие регламенты, ждать каких-то глобальных запретов не стоит, отметил эксперт.

— Есть регламенты поведения при вспышках в каких-то местностях. В диаметре пять километров просто забиваются и птица, и скот. Поэтому ограничения вводятся локальные. Глобальные — только если будет принят закон, но вряд ли его будут прямо сразу переписывать. Чтобы закрыть серьезное социально-экономическое окно, нужно иметь четкие аргументы, статистику, — добавил Холод.