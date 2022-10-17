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Коттеджный поселок с соцобъектами построят в ТиНАО

Евгений Жуков
Город
Коттеджный поселок с соцобъектами построят в ТиНАО
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Щаповское, посёлок Щапово Карта всех событий

В поселке Щапово в ТиНАО запланировали строительство коттеджного поселка с социальными объектами. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также разграничение территорий позволит организовать на двух земельных участках площадью 6,74 гектара строительство малоэтажных домов с объектами социальной инфраструктуры.

Известно, что на одном из участков одобрено строительство индивидуальных жилых объектов. Как уточняется, их суммарная поэтажная площадь может составить порядка 21,2 тысячи «квадратов», сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого стало известно, что в районе Лосиноостровский на улице Изумрудной возведут жилой дом для переселения по программе реновации. В распоряжении жителей будет свой подземный паркинг.

Фасады здания будут облицованы клинкерной плиткой светло-бежевого цвета, на них установят металлические корзины для кондиционеров.

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