Около 2,8 тысячи автобусов Москвы оборудовали линейными маршрутными схемами

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Специалисты оборудовали около 2,8 тысячи автобусов Москвы линейными маршрутными схемами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 17 октября.

— В автобусах, где нет медиапанелей, мы размещаем печатные линейные схемы — на них обозначены остановки на маршруте и пересадки на другой транспорт: станции метро, МЦК и МЦД. Такие схемы есть уже в 2,8 тысячи автобусов, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На подобных схемах пассажиры могут ознакомиться с маршрутом автобуса, возможными пересадками на другой транспорт, а также вокзалами и аэропортами. По словам Ликсутова, представленная информация позволяет легче ориентироваться во время поездки, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

13 октября сообщалось, что контролеры ГКУ «Организатор перевозок» в сентябре проверили 87 тысяч единиц наземного транспорта Москвы. Они следят за внутренней обстановкой, тем самым обеспечивая безопасность пассажиров.