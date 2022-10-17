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Выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман» стартует 28 октября в Москве

Александр Афонин
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Выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман» стартует 28 октября в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Бронная улица, 2/6 Карта всех событий

В столице 28 октября стартует выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман», которая пройдет в мемориальной квартире пианиста. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

— В мемориальной квартире Рихтера собраны экспонаты, связанные с легендарными спектаклями великих режиссеров, документы, запечатлевшие встречи музыканта с актерами и незабываемые вечера в его доме, — говорится в сообщении.

В экспозиции будут представлены скульптурные портреты и рисованные шаржи известных художников. Кроме того, посетители смогут увидеть письма, музыкальные рукописи и уникальные фотографии из личного архива Рихтера. Мероприятие продлится до 12 февраля 2023 года, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что выставка «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы» откроется 18 октября в Музее Победы. Экспозицию выставки пополнили уникальные исторические вещи. Среди них — форма, которую носили юнги: бушлат, гюйс и бескозырки с различными лентами.

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