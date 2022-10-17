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Киевский путепровод оборудуют новыми системами транспортной безопасности

Дарья Сорокина
Город
Киевский путепровод оборудуют новыми системами транспортной безопасности
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект оснащения Киевского путепровода системами транспортной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 17 октября.

— Путепровод Киевская ж/д. ТТК (автодорожный)» по адресу Кутузовская развязка ТТК, пересечение с Киевской ж/д, Пресненский район, Центральный административный округ Москвы, — говорится в сообщении.

Так, в состав запроектированной системы войдут средства видеонаблюдения и видеозаписи, системы сигнализации, электропитания, оповещения, а также контроля доступа в технические помещения, уточнила глава ведомства Анна Яковлева.

Помимо этого, предусмотрена установка сетевых видеорегистраторов, вспомогательного оборудования, сервера со специальным ПО, а также IP-видеокамер.

Рабочие в ходе реконструкции в рамках безопасности установят информационные щиты, дорожные знаки, а также специальные ограждения, передает агентство городских новостей «Москва».

В сентябре сообщалось, что специалисты капитально отремонтировали Чурскую эстакаду. Сооружение построили в 2003 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали.

Ремонт эстакады проводился в четыре этапа с поочередным перекрытием одной полосы в каждом направлении. В рамках проводимых работ специалисты заменили защитный слой бетона дорожного полотна и гидроизоляцию.

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