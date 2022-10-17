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Все дополнительные пункты мобилизации в Москве закрылись в связи с выполнением плана

Евгений Жуков
Город
Все дополнительные пункты мобилизации в Москве закрылись в связи с выполнением плана
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Все дополнительные столичные пункты мобилизации закрылись в связи с выполнением плана частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил военный комиссар Преображенского района Сергей Тригилев.

В частности, временный пункт мобилизации, находящийся в здании Театра Романа Виктюка, также завершил работу. Тригилев добавил, что большое число москвичей не стали дожидаться вручения повесток, а сами прибыли добровольцами в пункты.

По его словам, многие пытались убедить медицинскую комиссию, что они годны и готовы к службе, хотя имели не самое лучшее здоровье. При этом Тригилев подчеркнул, что все желающие по-прежнему могут записаться в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выполнении плана по частичной мобилизации. Он добавил, что город продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных и прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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