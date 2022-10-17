СК проводит проверку по факту хлопка бытового газа в Подмосковье

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Измайлово Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту хлопка бытового газа в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 17 октября.

В результате инцидента в рабочем поселке Измайлово Ленинского городского округа пострадавших не было, но в квартире выбило стекла в окнах и на балконе.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в доме № 1 на Центральной площади рабочего поселка Измайлово 16 октября. Хлопок бытового газа произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.

По предварительным данным, причиной хлопка стала утечка бытового газа, которая случилась из-за расплавления диэлектрической муфты.