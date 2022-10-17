Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства

Фото: vk/minoborony_by

Региональная группировка войск России и Белоруссии приступила к выполнению задач по защите Союзного государства. Об этом сообщил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин в понедельник, 17 октября.

— Мы на практике апробировали как одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы, так и поэтапное их развертывание в соответствии с условиями обстановки. Мы уверены: это обеспечит безопасность по всему периметру границ Союзного государства в восточноевропейском регионе коллективной безопасности, — сказал Хренин на встрече с коллективом Минского тракторного завода.

По его словам, в региональную группировку входят белорусские и российские органы управления, а также войска и различные системы обеспечения. Военные призваны не допустить вооруженного конфликта на территории республики, подчеркнул министр.

Он также отметил, что развертывание группировки является реакцией на действия оппонентов. Хренин назвал задачи группировки сугубо оборонительными и подчеркнул, что Минск намерен не «бряцать оружием», передает Telegram-канал ведомства.

До этого стало известно, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия и Вооруженные силы Белоруссии.