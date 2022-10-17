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Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра

Александр Афонин
Город
Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра
Фото: Unsplash

Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий, которая пройдет в рамках Международного дня бобра. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 17 октября.

— К началу XX века бобр находился на грани исчезновения. Международный день бобра, который отмечается в мире дважды в год — 7 апреля и 18 октября, призван привлечь внимание к проблеме восстановления популяции этого животного, — говорится в сообщении.

Программа состоится 18, 20 и 22 октября. В эти дни гости смогут посетить различные мастер-классы, тематические занятия, онлайн-лекции и так далее. Мероприятия пройдут на базе городских экоцентров, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого эксперты столичного Комплекса городского хозяйства подсчитали количество ежей в лесах Москвы. Как оказалось, всего ежей больше тысячи.

Еж обыкновенный занесен в Красную книгу во вторую категорию редкости. Встретить ежиков чаще всего можно на территориях парка «Кузьминки-Люблино», Тушинского парка, парков «Косинский» и «Битцевский лес».

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