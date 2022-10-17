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Количество ежей подсчитали в московских лесах

Евгений Белоусов
Город
Количество ежей подсчитали в московских лесах
Фото: Unsplash
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Эксперты столичного Комплекса городского хозяйства подсчитали количество ежей в лесах Москвы. Как оказалось, всего ежей больше тысячи.

Еж обыкновенный занесен в Красную книгу во вторую категорию редкости. Встретить ежиков чаще всего можно на территориях парка «Кузьминки-Люблино», Тушинского парка, парков «Косинский» и «Битцевский лес».

В черте города ежи обитают в парках «Москворецкий», Жулебинский», «Зеленоградский», а также в Терлецком и Измайловском лесопарках.

Уточняется, что кормить этих животных молоком ни в коем случае нельзя, так как оно для них вредно. Более полезны для этих животных грибы, желуди, ягоды, фрукты, жуки, гусеницы, улитки и слизни, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что примерно 270 видов птиц можно встретить на природных территориях Москвы в разное время года. При этом порядка 100 из них можно увидеть только летом. Однако к октябрю многие пернатые уже улетели на юг.

Так, в теплые страны первыми среди прочих отправляются насекомоядные птицы, ведь у них становится все меньше корма. Стрижи улетели еще в первой декаде августа.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселились краснокнижные озерные чайки. Появление птиц в парке объясняется очень просто: они в период своего гнездования всегда выбирают для себя небольшие озера, поймы и пруды. Также им нравятся островки, заросшие кустарниками. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов Мосприроды, какие еще редкие виды птиц обитают на этой природной территории.

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