Количество ежей подсчитали в московских лесах

Фото: Unsplash

москворецкий Карта всех событий

Эксперты столичного Комплекса городского хозяйства подсчитали количество ежей в лесах Москвы. Как оказалось, всего ежей больше тысячи.

Еж обыкновенный занесен в Красную книгу во вторую категорию редкости. Встретить ежиков чаще всего можно на территориях парка «Кузьминки-Люблино», Тушинского парка, парков «Косинский» и «Битцевский лес».

В черте города ежи обитают в парках «Москворецкий», Жулебинский», «Зеленоградский», а также в Терлецком и Измайловском лесопарках.

Уточняется, что кормить этих животных молоком ни в коем случае нельзя, так как оно для них вредно. Более полезны для этих животных грибы, желуди, ягоды, фрукты, жуки, гусеницы, улитки и слизни, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что примерно 270 видов птиц можно встретить на природных территориях Москвы в разное время года. При этом порядка 100 из них можно увидеть только летом. Однако к октябрю многие пернатые уже улетели на юг.

Так, в теплые страны первыми среди прочих отправляются насекомоядные птицы, ведь у них становится все меньше корма. Стрижи улетели еще в первой декаде августа.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселились краснокнижные озерные чайки. Появление птиц в парке объясняется очень просто: они в период своего гнездования всегда выбирают для себя небольшие озера, поймы и пруды. Также им нравятся островки, заросшие кустарниками. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов Мосприроды, какие еще редкие виды птиц обитают на этой природной территории.