Москвичам рассказали, какие птицы улетают в теплые края

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В разные периоды года на природных территориях Москвы можно встретить около 270 видов пернатых, порядка 100 из них — только летом.

Однако к октябрю многие пернатые уже улетели на юг. Так, в теплые страны первыми среди прочих отправляются насекомоядные птицы, ведь у них становится все меньше корма.

Стрижи улетели еще в первой декаде августа. В сентябре в теплые края улетели те птицы, которые не могут изменить свой рацион и добавить в него растительную пищу, — мухоловки и ласточки. Не так давно отправились в путь камышевки и славки.

1/2 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/2 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В середине октября начнут отлет пеночки, скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. Одними из самых последних, уже в конце октября — начале ноября улетят чайки и чомги (или большие поганки), говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на природных территориях Москвы можно встретить около 270 видов пернатых, из которых зимовать остаются лишь 90. Специалисты Мосприроды составили ориентировочный календарь отлета птиц в теплые страны.

Уточняется, что начинать подкармливать птиц можно только после наступления холодов и образования постоянного снежного покрова.