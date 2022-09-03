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Мосприрода опубликовала календарь отлета перелетных птиц на зимовку

Георгий Соланович
Город
Мосприрода опубликовала календарь отлета перелетных птиц на зимовку
Фото: shutterstock

На природных территориях Москвы можно встретить около 270 видов пернатых, из которых зимовать остаются лишь 90. Специалисты Мосприроды в субботу, 3 сентября, составили ориентировочный календарь отлета птиц в теплые страны.

— Большинство перелетных птиц зимует в Африке и на юге Европы. В столице останутся оседлые и зимующие виды, такие как синицы, воробьи и дятлы. Но и они при необходимости могут кочевать в поисках пищи, — отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что начинать подкармливать птиц можно только после наступления холодов и образования постоянного снежного покрова.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселились краснокнижные озерные чайки. Появление птиц в парке объясняется очень просто: они в период своего гнездования всегда выбирают для себя небольшие озера, поймы и пруды. Также им нравятся островки, заросшие кустарниками. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов Мосприроды, какие еще редкие виды птиц обитают на этой природной территории.

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