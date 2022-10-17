Два человека пострадали в результате ДТП в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в понедельник, 17 октября.

Авария произошла на 38-м километре Калужского шоссе. Водитель легкового автомобиля Nissan не уступил дорогу автобусу Scania коммерческого перевозчика при выезде со второстепенной дороги.

На момент ДТП в автобусе никого не было. В аварии пострадали два пассажира автомобиля Nissan, их госпитализировали с нетяжелыми травмами.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административная проверка.

В понедельник, 17 октября, ГИБДД опубликовала статистику по ДТП за прошедшую неделю. За отчетный период на дорогах столицы погибло три человека.