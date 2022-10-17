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Школьницы пожарили зефир на Вечном огне в подмосковном Звенигороде

Степан Жирнов
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Школьницы пожарили зефир на Вечном огне в подмосковном Звенигороде
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Школьницы в Подмосковье пожарили зефир на Вечном огне. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

Инцидент произошел в Звенигороде. Проходящая мимо женщина сделала замечание несовершеннолетним. В ответ на это девочки сказали, что нигде больше нет открытого огня, а костер разводить в городе нельзя.

О привлечении девушек к ответственности за поступок информация пока не поступала.

По делу, возбужденному в похожей ситуации, перед судом предстанет житель Подмосковья. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма. Известно, что злоумышленник пришел на территорию военно-исторического музея, расположенного в Истре и, подойдя к мемориальному комплексу «Рубеж Славы», прикурил сигарету от Вечного огня.

Подмосковье Московская область Вечный огонь Дети Подростки
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