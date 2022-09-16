Житель Подмосковья предстанет перед судом за реабилитацию нацизма

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Россия, Московская область, городской округ Истра, дачный посёлок Снегири Карта всех событий

Житель подмосковного Красногорска предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом Вечерней Москве сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 16 августа.

По ее словам, в 2011 году мужчина пришел на территорию военно-исторического музея, расположенного в Истре. Подойдя к мемориальному комплексу «Рубеж Славы», злоумышленник прикурил сигарету от Вечного огня. Эти действия были сняты на видеокамеру.

Эту запись мужчина выложил на своей странице в социальных сетях в ноябре 2021 года. Видео находилось в свободном доступе и его мог посмотреть любой желающий. По словам злоумышленника, он об этом знал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенных с использованием сети «Интернет»». По подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего жителя Красногорска.

Мужчина во всем сознался. В скором времени уголовное дело с обвинительным заключениям направят в суд для рассмотрения по существу.

Другое уголовное дело по этой статье возбудили 25 июля. Злоумышленник разрисовал мемориал нацистскими символами при помощи баллончика с краской.