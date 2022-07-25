Уголовное дело возбудили по факту осквернения памятника воинам ВОВ в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Следственного комитета по Московской области

деревня Нефедьево городской округ Красногорск Карта всех событий

Следствие возбудило уголовное дело по факту осквернения памятника воинам, павшим при обороне Москвы в Великой Отечественной войне в Красногорском городском округе. Об этом в понедельник, 25 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам Врадий, инцидент произошел в деревне Нефедьево Красногорского городского округа. Неизвестный осквернил памятник «Рубеж обороны города Москвы 1941 года» при помощи аэрозольного баллончика. Также были повреждены венки, установленные у монумента.

— Следственным отделом по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма, — отметила она.

Следствие устанавливает личность причастного к совершению преступления, заключила Врадий.

Похожий инцидент произошел 17 февраля 2022 года в деревне Никулино Истринского городского округа в Подмосковье. Злоумышленник нанес на памятник фашистскую символику, используя аэрозольные баллоны с краской.

Неравнодушные местные жители сообщили об этом в социальных сетях. По данному факту Истринская городская прокуратура провела проверку. По ее итогам следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России». Расследование дела взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Подозреваемым оказался 34-летний житель Истры. В начале июля было завершено расследование уголовного дела в его отношении. Мужчине предъявили обвинение в реабилитации нацизма.