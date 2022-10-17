Путин подписал указ о жилье для переселенцев из закрытых военных городков

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки военным. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 17 октября.

Согласно указу, военным будет предоставляться в собственность жилье большей площади при условии доплаты из своих средств за дополнительные метры. Эти меры поддержки касаются россиян, переселяющихся из закрытых военных городков, уточняется в документе.

Передача жилья будет происходить по договору социального найма или в собственность. По существующим нормам, площадь для такого жилья вычисляется следующим образом: 33 квадратных метра — на одного человека, 42 — на семью из двух человек, а на трех и более — по 18 квадратных метров на каждого.

Решение об оплате дополнительных метров для такого жилья определяет правительство РФ, отмечается на портале.

В сентябре сообщалось, что правительство России дополнительно направит более 56 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Большая часть средств пойдет на финансирование льготной программы. На программу семейной ипотеки выделят около 16,5 миллиарда рублей, а на «дальневосточную ипотеку» — 5 миллиардов.