Мишустин заявил о выделении более 56 миллиардов рублей на льготную ипотеку

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Правительство России дополнительно направит более 56 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 15 сентября.

— Правительство продолжает системно поддерживать льготную ипотеку, выделяет ресурсы на реализацию профильных программ, в том числе в связи со снижением ставки до семи процентов годовых... Сегодня направим дополнительные средства — более 56 миллиардов рублей, — сказал Мишустин на заседании кабмина.

По словам премьера, большая часть средств пойдет на финансирование льготной программы. На программу семейной ипотеки выделят около 16,5 миллиарда рублей, а на «дальневосточную ипотеку» — 5 миллиардов.

Мишустин подчеркнул, что данные средства призваны помочь россиянам приобрести новые дома и квартиры, а предприятиям строительной и других отраслей — развить свои проекты и поддержать спрос на товары и услуги, передает ТАСС.

8 сентября Мишустин заявил, что Фонд национального благосостояния и решения Центробанка России позволили спланировать надежное финансирование основных функций государства.