Мишустин заявил, что ФНБ и ЦБ создали подушку безопасности для основных функций государства

Фото: Пресс-служба Госдумы

Фонд национального благосостояния (ФНБ) и решения Центробанка России позволили спланировать надежное финансирование основных функций государства. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 8 сентября.

— Стабилизационный фонд, который позже стал фондом национального благосостояния, — это важнейшее завоевание, которое позволило сделать подушку безопасности и вместе с Банком России дало возможность планировать надежное финансирование всех основных функций государства, — цитирует премьера РИА Новости.

До этого Михаил Мишустин сообщил, что финансовую стабильность в стране удается сохранить благодаря работе Фонда национального благосостояния, электронному бюджету и технологическим платформам для администрирования. Глава кабмина отметил, что на данный момент наблюдается укрепление рубля, а падение ВВП составило порядка 0,5 процента в начале сентября.

26 августа премьер-министр РФ заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, хоть сами ощущают «негативную отдачу» от ограничений. По его словам, санкции приводят к расшатыванию международной экономической и торговой систем и нарушению «привычных связей».