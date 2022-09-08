Мишустин назвал факторы, которые позволяют сохранить финансовую стабильность в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Финансовую стабильность в стране удается сохранить благодаря работе Фонда национального благосостояния (ФНБ), электронному бюджету и технологическим платформам для администрирования. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 8 сентября.

— Все это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций людям чувствовать финансовую стабильность, — сказал он.

Глава кабмина отметил, что на данный момент наблюдается укрепление рубля, а падение ВВП составило порядка 0,5 процента в начале сентября. Кроме того, уровень инфляции составляет 13-14 процентов, что значительно ниже ранее предсказанного.

По словам Мишустина, подобных результатов удалось достичь благодаря ответственной финансовой политике, а также принятым решениям со стороны Центробанка и президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Накануне Владимир Путин в ходе планерного заседания предположил, что по окончании текущего года инфляция в России может составить порядка 12 процентов. Он отметил, что по итогам июля в США уровень инфляции составил 8,5 процента, в России — 14 процентов.