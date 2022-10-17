Движение перекроют с 22 октября на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, съезд 91 Карта всех событий

В период с 22 октября по 4 декабря будет перекрыто движение на съезде с внешней стороны МКАД на Осташковское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 17 октября.

— С 22 октября по 4 декабря будет закрыт для движения съезд с внешней стороны МКАД на Осташковское шоссе в районе 91-го километра МКАД, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей. Столичных водителей призвали заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что участок Суворовской улицы будет перекрыт 21 октября с 17:00 до 20:00. Уточняется, что ограничения будут краткосрочными — не более пяти минут.

Кроме того, в ЦАО и ЮВАО временно изменится схема движения транспорта. В связи с проведением строительных работ полностью будет перекрыт участок улицы Дурова, а также будут закрыты несколько участков улицы Гиляровского.