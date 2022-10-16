Участок Суворовской улицы перекроют из-за съемок кино 21 октября

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Суворовская улица Карта всех событий

Участок Суворовской улицы будет перекрыт 21 октября с 17:00 до 20:00. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Пожалуйста, планируйте маршрут заранее с учетом перекрытий, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что ограничения будут краткосрочными и составят не более пяти минут. Это связано с проведением киносъемок, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участок улицы Брусилова частично перекроют для движения транспорта с 19 октября в связи с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны 1–2 полосы (в зависимости от даты).

До этого стало известно, что все московские дороги промоют шампунем в рамках подготовки к зиме 15 октября. В столичном Комплексе городского хозяйства подчеркнули, что используемое моющее средство совершенно безопасно: не содержит кислот и щелочей.