Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участок Суворовской улицы перекроют из-за съемок кино 21 октября

Евгений Белоусов
Город
Участок Суворовской улицы перекроют из-за съемок кино 21 октября
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Суворовская улица Карта всех событий

Участок Суворовской улицы будет перекрыт 21 октября с 17:00 до 20:00. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Пожалуйста, планируйте маршрут заранее с учетом перекрытий, — говорится в сообщении.

Участок Суворовской улицы перекроют из-за съемок кино 21 октября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что ограничения будут краткосрочными и составят не более пяти минут. Это связано с проведением киносъемок, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участок улицы Брусилова частично перекроют для движения транспорта с 19 октября в связи с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны 1–2 полосы (в зависимости от даты).

До этого стало известно, что все московские дороги промоют шампунем в рамках подготовки к зиме 15 октября. В столичном Комплексе городского хозяйства подчеркнули, что используемое моющее средство совершенно безопасно: не содержит кислот и щелочей.

Транспорт Москва Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте