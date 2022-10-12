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Улицу Брусилова в Москве частично перекроют с 19 октября

Георгий Соланович
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Улицу Брусилова в Москве частично перекроют с 19 октября
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Брусилова Карта всех событий

Участок улицы Брусилова частично перекроют для движения транспорта с 19 октября в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 12 октября.

— С 19 октября в районе улицы Брусилова для проезда будут недоступны 1–2 полосы (в зависимости от даты). Это связано с проведением инженерных работ, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Улицу Брусилова в Москве частично перекроют с 19 октября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что движение на участке в Крестовоздвиженском переулке будет полностью перекрыто 15 и 16 октября в связи с проведением строительных работ.

Также 12 октября на участке Крутицкой улицы перекроют движение транспорта в связи с проведением киносъемок. Ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00.

Так, движение будет перекрыто на участке Крутицкой улицы в районе дома 9, строение 1. При этом ограничения будут осуществляться с организацией проезда для спецтранспорта и автомобилей местных жителей.

Транспорт Москва Ограничения
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