Движение в Крестовоздвиженском переулке будет перекрыто 15 и 16 октября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Крестовоздвиженский переулок Карта всех событий

Движение на участке в Крестовоздвиженском переулке будет полностью перекрыто 15 и 16 октября. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Это связано с проведением строительных работ. Просим заранее выбирать пути объезда, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что движение будет полностью перекрыто на участке от дома 2, строение 1, до дома 4, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что на участке Крутицкой улицы перекроют движение транспорта 12 октября в связи с проведением киносъемок.

До этого сообщалось, что на участке улицы Пруд-Ключики 10 октября ограничат движение транспорта из-за проведения киносъемок. Уточняется, что перекрытие будет осуществляться интервально и не продлится дольше 10 минут.

Проезд спецтранспорта и автомобилей местных жителей ограничен не будет. Столичных водителей призвали заранее строить маршруты.

Кроме того, ограничения в движении транспорта введут в Пресненском районе столицы 9 и 10 октября. Изменения также связаны с проведением съемок кинофильма.