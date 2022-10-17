«Везде ищут выгоду»: Буланова назвала современных девушек меркантильными

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Эстрадная певица Татьяна Буланова заявила, что считает современных девушек меркантильными.

— Они выходят замуж не по любви, а везде ищут выгоду. Кто побогаче — тот и интереснее, — сказала артистка.

При этом «мальчики», считает она, от этого типа поведения отличаются. Все девушки — охотницы за имуществом, они также чрезмерно меркантильны, сказала Буланова в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

До этого в эксклюзивной беседе с «Вечерней Москвой» Буланова рассказала о своем отношении к людям и брендам, покинувшим страну, о бывших мужьях и новом возлюбленном.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. В 1987 году поступила в Ленинградский институт культуры на библиотечный факультет, затем перевелась на вокальное отделение.

В 1989 году стала солисткой группы «Летний сад». В 2004 году Булановой было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Исполнительница была замужем дважды. Первый раз — за своим продюсером Николаем Тагриным, с которым они прожили 13 лет, второй раз — за футболистом Владиславом Радимовым. Их брак продлился 11 лет.